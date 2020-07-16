Сильнейшие за два века дожди затопили Сицилию

Погибли, по меньшей мере, два человека

Ливни обрушились на итальянскую Сицилию. Таких сильных дождей там не видели с конца XVIII века. За считанные часы остров почти полностью затопило. В Палермо есть жертвы и пострадавшие. Власти оказались не готовы к наводнению и теперь винят в трагедии синоптиков, которые не предупредили о выпадении обильных осадков.

Мощный поток легко опрокидывает автомобили: они в прямом смысле слова плавают по всему городу. Палермо напоминает бурлящую реку. Волны сносят всё на своём пути. Кое-где улицы перекрыты грудами мусорных баков, веток и машин, сваленных в кучу, как огромные баррикады.

Очевидцы сравнивают происходящее с апокалипсисом. Водители вынуждены спасаться на крышах. Кто-то выбирается вплавь. Хуже всего тем, кто оказался в тоннелях. Затопленные подземные переходы превратились в ловушки. В одной из таких погибли два человека. Двум детям, в том числе новорождённому, потребовалась медицинская помощь. Их госпитализировали с переохлаждением.

К удару стихии остров оказался не готов. Ливни накрыли Сицилию внезапно. Всего за два часа выпала годовая норма осадков. Уровень воды поднялся сразу на несколько метров. По словам мэра Палермо, таких сильных дождей в городе не было более двухсот лет. Возмущение чиновника вызвали действия синоптиков. В прогнозах не было ни слова о надвигающемся стихийном бедствии.

"Метеослужбы не прогнозировали такого удара стихии. Если бы они это сделали, мы бы объявили штормовое предупреждение и ввели в действие обычные в таких случаях процедуры. Несмотря на чрезвычайный характер сегодняшних событий, ущерб и риски были бы меньше", - сообщил мэр Палермо Леолуки Орландо.

Несколько районов Палермо остались без света. Когда удастся восстановить подачу электричества - неизвестно. На подмогу местным спасателям вызваны специалисты государственного кризисного центра. Они должны оценить ущерб и помочь устранить последствия наводнения. Жители тем временем, не дожидаясь помощи властей, сами приступили к разбору завалов.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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