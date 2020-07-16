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Затопленные города и села Иркутской области сняли на видео

12:02
  • четверг
  • 16 июля 2020

Дожди не собираются прекращаться

Мощные ливни обрушились сразу на несколько регионов нашей страны. Стремительно поднимается уровень воды в реках Иркутской области. Подтоплены дороги, дома и приусадебные участки. Чтобы защитить города и сёла, строят временные дамбы. В опасных зонах дежурят спасатели. Развернуты пункты временного размещения.

Как прогнозируют синоптики, сильные дожди в регионе в ближайшие дни продолжатся. Накануне из-за ливней в Иркутске эвакуировали восемь тысяч человек. Без света остались еще семь тысяч жителей, передает "ТВ Центр".

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