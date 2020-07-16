В Москве еще троих врачей заподозрили в торговле младенцами

Под прицелом правоохранительных органов уже семь акушеров-гинекологов

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать еще трех акушеров-гинекологов по делу о торговле младенцами от суррогатных матерей.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Речь идет о врачах Емашеве, Мельникове и Анисимове. Следствие ходатайствует об избрании ареста в отношении каждого из обвиняемых до 14 сентября 2020 года.

Накануне суд арестовал еще четырех акушеров-гинекологов - Чернышову, Ашиткова, Иванову и Панаиоти. Им предъявлено обвинение в торговле людьми, которая повлекла по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы.

Задержания врачей начались после двух инцидентов. В январе в квартире в Одинцовском районе Подмосковья нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Было возбуждено уголовное дело.

Затем пятерых младенцев обнаружили 23 июня в одной из московских квартир. Дети были выношены суррогатными матерями для граждан Китая.

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