Собянин надеется избежать повторного введения ограничений в Москве

У столицы есть все шансы избежать "жесткой вспышки" коронавируса

У Москвы есть шансы избежать новой вспышки коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", — сказал он в интервью kp.ru.

Собянин полагает, что Москве удастся избежать повторного введения ограничительных мер. При этом, по его мнению, высокие цифры в мире по числу заразившихся коронавирусом — закономерный процесс.

"Потому что страны и континенты — это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим", — пояснил он.

В качестве примера он привел пример российские регионы. В сравнении с Москвой коронавирус распространялся по Московской области с задержкой на 2-3 недели, по Санкт-Петербургу - на месяц, по Дальнему Востоку - на полтора месяца.

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