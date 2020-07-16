Памятник Минину и Пожарскому закроют на три года

Реставрацию планируют начать в сентябре

Памятник Минину и Пожарскому, установленный 200 лет назад на Красной площади, отреставрируют. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Работы планируют начать в сентябре. Скульптуру с площади увозить не будут. Над постаментом построят специальный павильон. Увидеть обновленный памятник можно будет через три года.

Исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию. Россияне пожертвовали за два года 58 миллионов рублей.

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