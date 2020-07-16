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Хакеры атаковали сайт с результатами ЕГЭ

11:33
  • четверг
  • 16 июля 2020

Кому-то не терпится узнать свои баллы

На сервис ознакомления с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) была совершена хакерская атака.
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Об этом ТАСС сообщил Рособрнадзор. Атаку удалось отразить. Сайт не прекращал работу. На данный момент сервис работает исправно.

"Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru) подвергся серьезной хакерской DDoS-атаке <...>Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с", - сообщили в ведомстве.

По словам заместителя директора Федерального центра тестирования Станислава Афанасьева. мощность нагрузки может говорить о том, что атака была заранее спланирована и для ее реализации были подключены серьезные ресурсы. Активность шла с международных IP-адресов, но нет гарантии, что к атаке причастны зарубежные хакеры.

16 июля стали известны результаты по первым трем экзаменам: литературе, информатике и географии.

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