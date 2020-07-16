"Прилучница-разлучница": Карпович назвала популярные оскорбления в свой адрес

Она закрыла комментарии в соцсети

34-летняя актриса и модель Мирослава Карпович стала объектом травли в Сети. Интернет-пользователи оскорбляют ее и проклинают, обвиняя в том, что она разрушила брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Звезда сериала "Папины дочки" старается с юмором реагировать на нападки.

"Иногда приятно послушать тишину", - написала Мирослава Карпович в Instagram, опубликовав фото на фоне чистого неба.

Актриса поставила около 30 хештегов, многие из которых она позаимствовала у своих хейтеров. "Ведьма", "Швабра", "Скелетина", "Доска", "Прилучница-разлучница", "Стремная" - так называют Карпович недоброжелатели с тех пор, как ее роман с Прилучным стал достоянием общественности.

Актриса написала еще несколько выражений, вышучивая агрессивных юзеров: "Аукнется", "Стыд и срам", "Никак в аду не сгорю", "Открыла лавку" и так далее.

При этом Мирослава Карпович закрыла комментарии, видимо, не желая больше читать на своей странице оскорбления.

Напомним, что Муцениеце и Прилучный развелись в июне. Вскоре СМИ опубликовали фото Прилучного с Карпович. Затем стало известно, что актриса отправилась со своим новым возлюбленным и его детьми в Крым, причем без разрешения Муцениеце. По слухам, звезда "Папиных дочек" уже переехала в особняк Прилучного.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"