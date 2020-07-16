ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Прилучница-разлучница": Карпович назвала популярные оскорбления в свой адрес

12:23
  • четверг
  • 16 июля 2020

Она закрыла комментарии в соцсети

34-летняя актриса и модель Мирослава Карпович стала объектом травли в Сети. Интернет-пользователи оскорбляют ее и проклинают, обвиняя в том, что она разрушила брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Звезда сериала "Папины дочки" старается с юмором реагировать на нападки.
Муцениеце высказалась о каникулах своих детей с Прилучным и Карпович

"Иногда приятно послушать тишину", - написала Мирослава Карпович в Instagram, опубликовав фото на фоне чистого неба. 

Актриса поставила около 30 хештегов, многие из которых она позаимствовала у своих хейтеров. "Ведьма", "Швабра", "Скелетина", "Доска", "Прилучница-разлучница", "Стремная" - так называют Карпович недоброжелатели с тех пор, как ее роман с Прилучным стал достоянием общественности.

Актриса написала еще несколько выражений, вышучивая агрессивных юзеров: "Аукнется", "Стыд и срам", "Никак в аду не сгорю", "Открыла лавку" и так далее.

При этом Мирослава Карпович закрыла комментарии, видимо, не желая больше читать на своей странице оскорбления. 

Напомним, что Муцениеце и Прилучный развелись в июне. Вскоре СМИ опубликовали фото Прилучного с Карпович. Затем стало известно, что актриса отправилась со своим новым возлюбленным и его детьми в Крым, причем без разрешения Муцениеце. По слухам, звезда "Папиных дочек" уже переехала в особняк Прилучного.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.