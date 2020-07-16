Наталья Сергунина рассказала об обновлениях на портале "Наш город"

Сайт стал удобнее

Москвичам стало еще проще сообщать о проблемах и отправлять предложения, касающиеся отдельного двора или целой улицы — на портале "Наш город" открылись новые темы и усовершенствовался функционал сайта. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Мы упростили механику отправки обращений и в целом расширили возможности портала. Теперь пользователи могут сами предлагать, какие темы нужно добавить в основной набор задач “Нашего города”. Команда сайта вместе с ответственными городскими службами рассмотрит все идеи", - рассказала она.

Чтобы отправить сообщение о проблеме с помощью формы, нужно выбрать объект - поставить точку на карте Москвы, где обнаружено нарушение. Также можно воспользоваться поисковой строкой или переключиться на схему метрополитена. На втором этапе автоматически отображается список проблемных тем в рамках выбранного вида объекта. Найти необходимую тему можно и по ключевым словам. Если на портале нет необходимой темы, ее можно вписать самостоятельно.

Портал "Наш город" работает с 2011 года. За это время с его помощью решили более четырех миллионов городских проблем.

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