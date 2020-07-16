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Врач рассказал, кто может не прививаться от коронавируса

12:11
  • четверг
  • 16 июля 2020

Вакцину от COVID и другие прививки лучше не ставить одновременно

Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться.

У таких людей выработался хороший уровень защиты антителами, сообщил директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Можно не вакцинироваться в ближайшее время точно, потому что у них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови", — заявил он РИА "Новости".

Гинцбург предупредил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции и другие прививки лучше не делать одновременно. Желательно соблюсти перерыв в 2-3 недели.

"Побочки не будет, это точно. Другое дело, что по времени их немного надо, желательно развести будет, чтобы одновременно все-таки не колоть", - отметил врач.

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