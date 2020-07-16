Михалкова прогулялась по улице в смелом наряде

Такой ее еще никто не видел

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова опубликовала в Instagram видео со съемок юмористического фильма, где она предстала в довольно смелом образе.

На опубликованных кадрах Михалкова вылезает из термосумки, которую курьер доставил клиентам в сауну. "Не смею больше задерживать. Наслаждайтесь!" - говорит курьер, пока актриса исполняет соблазнительный танец. На ней - черные чулки, кожаное белье, кепка и яркий парик. Такой вызывающий наряд вызывает восторженный возглас у мужчины за столом. За кадром слышится голос режиссера, раздающего указания актерам.

Следующее видео Юлия Михалкова записала во время перерыва. Она вышла на улицу за кофе, накинув халат прямо на свой откровенный наряд и прихватив с собой сумочку. На босые ноги она надела синие тапочки. "Типичный покупатель", - пошутила про себя Михалкова, на которую, наверное, оглядывались все прохожие.

Напомним, что в прошлом году Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" и переехала в Москву. По словам звезды, ей надоело играть девочек-припевочек и захотелось профессионального роста.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"