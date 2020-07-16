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Путин перенес поездку в Крым

12:31
  • четверг
  • 16 июля 2020

На полуостров президент планировал отправиться сегодня

Владимир Путин перенес поездку в Крым на 20 июля. На полуостров президент должен был отправиться сегодня, но планы поменялись. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник", - рассказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

В четверг, по словам представителя Кремля, президент проведет в Ново-Огарево "прикидочное совещание" по предстоящему бюджетному процессу. В нем примут участие Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, глава Центробанка,  и другие федеральные чиновники.

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