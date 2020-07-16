Семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры

На экс-жене и детях продюсера висит многомиллионный долг

Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры.

Первая семья Пригожина задолжала около четырех миллионов рублей комнании "Бенефит" по договору финансовой аренды. По решению суда, семья утратила право пользования жильем из-за крупного долга, пишет Telegram-канал Mash.

Первая жена Пригожина – Елена, в браке у них родились сын Дмитрий и дочь Даная. Сейчас им 31 год и 23 года соответственно. Затем продюсер ушел из семьи и женился на менеджере по подбору артистов Лейле Фаттаховой. Третьей его женой стала певица Валерия.

Ранее Пригожин попросил господдержки для бедствующих из-за коронавируса артистов. Кроме того, в СМИ появилась информация, что бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения.

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