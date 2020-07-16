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Семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры

13:08
  • четверг
  • 16 июля 2020

На экс-жене и детях продюсера висит многомиллионный долг

Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры.
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Первая семья Пригожина задолжала около четырех миллионов рублей комнании "Бенефит" по договору финансовой аренды. По решению суда, семья утратила право пользования жильем из-за крупного долга, пишет Telegram-канал Mash.

Первая жена Пригожина – Елена, в браке у них родились сын Дмитрий и дочь Даная. Сейчас им 31 год и 23 года соответственно. Затем продюсер ушел из семьи и женился на менеджере по подбору артистов Лейле Фаттаховой. Третьей его женой стала певица Валерия.

Ранее Пригожин попросил господдержки для бедствующих из-за коронавируса артистов. Кроме того, в СМИ появилась информация, что бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения.

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