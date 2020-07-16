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Депутат МГД Андрей Титов отметил позитивное влияние изменений в Трудовой кодекс на экономику

12:54
  • четверг
  • 16 июля 2020

Это позволит закрыть "слепые пятна" в дистанционной работе

Изменения в Трудовой кодекс позволят закрыть "слепые пятна" в дистанционной работе. Об этом заявил член комиссии Московской городской думы по науке и промышленности Андрей Титов.

"Раньше сотрудников нельзя было оформить с условием частичной удаленной занятости. Вводятся понятия об удаленной, дистанционной, временной, комбинированной работе. Это необходимые изменения, вызванные требованиями времени", - сказал депутат агентству "Москва".

Изменения в трудовом законодательстве позволят предпринимателям работать прозрачно, эффективнее планировать свою деятельность, а работникам - чувствовать себя защищенными. Титов заметил, что в сфере высоких технологий принципы работы с распределенной по разным городам, странам и часовым поясам командой является обычным делом. Однако без законного механизма учета рабочего времени многие перерабатывают, не имея права на оплату сверхурочных часов. Это в итоге сказывается на физическом и психическом здоровье людей. Не отрегулирован и работа на фрилансе.

"Пандемия коронавируса обострила проблемы, связанные с отсутствием правового регулирования в этом вопросе. Одновременно миллионы людей ушли на удаленку, стали работать из дома. Сегодня сохраняется необходимость в соблюдении социальной дистанции, и одним из решений для работодателя могла бы стать ротация в коллективе: например, когда у работника есть один день в неделю на удаленке. Таким образом, и в офисы будут ездить меньше людей, и в помещениях будет меньше сотрудников, будет обеспечено максимальное расстояние между ними. Изменения в Трудовой кодекс позволят ввести такие механизмы повсеместно", - отметил Андрей Титов.

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