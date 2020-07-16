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Депутат МГД предложила предоставить льготы получающим компенсацию участникам реновации

13:01
  • четверг
  • 16 июля 2020

Нужно доработать механизм возврата

Участников реновации, которые получают частичные денежные компенсации, нужно освободить от налогов.

С такой инициативой выступила депутат Московской городской думы Елена Николаева.

"В ходе реновации возникают ситуации, когда собственник освобождаемого жилого помещения переселяется в квартиру, в которой общая площадь больше, а жилая площадь меньше, чем в освобождаемой квартире, с одновременной выплатой ему денежной компенсации. Такой вариант предусмотрен законодательством, и этой опцией уже пользуются москвичи. Но в этом случае собственнику нужно уплатить с полученных денег налог на доходы физических лиц, в то время как жильцы, которые получают денежную компенсацию за полную стоимость освобождаемой квартиры освобождены от уплаты налога полностью. Требуется доработать механизм возврата этого налога в оперативном порядке", - рассказала она агентству "Москва".

Николаева добавила, что процедура принятия проекта федерального закона длительная, поэтому нужно ускорить решение этой проблемы.

"В целях оперативной защиты прав мной направлено обращение в адрес заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимова о разработке механизма увеличения компенсационных выплат на размер уплачиваемого налога", - отметила парламентарий.

Напомним, программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 174 дома. Благодаря программе 350 тысяч московских семей смогут улучшить жилищные условия.

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