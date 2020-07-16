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Актриса из "Твин пикса" и "Остаться в живых" умерла от рака

13:09
  • четверг
  • 16 июля 2020

Гэйлин Джордж умерла за день до своего 56-летия

Американская актриса Гэйлин Джордж скончалась в возрасте 55 лет. Как сообщает The Mirror со ссылкой на сестру артистки, причиной смерти стал рак в терминальной стадии.

Актриса умерла 14 июля, за день до своего 56-летия. Ранее у Джордж диагностировали рак с метастазами по всему организму. Диагноз стал неожиданностью для семьи.

Гэйлин Джордж родилась в Лос-Анджелесе в 1964 году, выросла на Гавайях, изучала гуманитарные науки в колледже Санта-Моники.

Джордж снималась в "Твин Пиксе" (Нэнси), "На гребне волны", "Звездном пути", "Зене - королеве воинов", сериале "Остаться в живых".

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