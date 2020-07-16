Подруга Фриске рассказала о поведении Шепелева во время ее болезни

Певица любила телеведущего

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что шоумен Дмитрий Шепелев запретил ей прилетать в США, когда ее подруга Жанна Фриске лечилась там от рака.

"В какой-то момент Жанна перестала мне отвечать на СМС. Я сначала не била тревогу. Но потом я позвонила семье. Я потеряла сон, когда узнала, что она заболела. Я была готова немедленно прилететь, но Дима Шепелев не разрешал приезжать никому. Он так решил", - рассказала Орлова в программе "Судьба человека".

Через некоторое время Фриске сама пригласила Орлову к себе. Когда она увидела больную звезду, то пришла в ужас. "Я сказала, когда ее увидела, что хочу в туалет, и ревела там пять минут. Мне это было необходимо после увиденного", - призналась артистка.

Ольга Орлова вспомнила, что Шепелев был тем человеком, который взял на себя важную обязанность - рассказать россиянам о болезни звезды.

"Она его любила. Мы много говорили о Диме Шепелеве, но наши разговоры останутся между нами навсегда", - отметила Орлова.

Когда у Фриске началась ремиссия, они с подругой даже ходили в "секретные" рестораны и местечки, где их никто не мог увидеть. Певица тогда надеялась, что с помощью вакцин сможет победить рак и вернуться к прежней жизни.

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Шепелев воспитывает их сына Платона, который скоро пойдет в школу.

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