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Депутат МГД Елена Самышина рассказала о мерах борьбы с активностью клещей

13:45
  • четверг
  • 16 июля 2020

Из-за самоизоляции укусов стало меньше

Благодаря режиму самоизоляции число пострадавших от укусов клещей в Москве оказалось незначительным. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Елена Самышина. Тем не менее, вопрос борьбы с клещами требует внимания.

С апреля по октябрь на наличие клещей в первую очередь обследуют парки и лесопарки в Москве и Московской области. Кроме этого, в регионе проводится регулярная бесплатная вакцинация, которая эффективна в 95% случаях.

"Надо сказать, что не все клещи являются переносчиками заболеваний, носителями боррелий. Чаще всего инфицированы 10-15% от популяции клещей. А переносчиков энцефалита еще меньше. За весну-лето уже исследовано около 17 тысяч клещей, из которых 2700 примерно имели положительную реакцию на клещевой боррелиоз. Это примерно 16%", - рассказала Самышина в интервью "Аргументам и фактам".

В случае укуса клеща следует доставить насекомое в лабораторию, при обнаружении вируса энцефалита пострадавшему будет назначен противоклещевой иммуноглобулин. Самышина напомнила симптомы заражения энцефалитом и боррелиозом.

"Через примерно 7-10 дней после укуса у инфицированного может начаться жар, появиться очень сильная головная боль, боль в шее, позвоночнике, тошнота, рвота, поражение центральной нервной системы, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, происходит расстройство психики, снижается зрение и слух", - перечислила депутат.

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