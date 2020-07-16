Сотрудников столичных загсов обучат с помощью VR-технологий

Их научат правильно действовать в нестандартных ситуациях

Для сотрудников загсов в Москве разработали программу обучения с применением элементов виртуальной реальности (VR). Всего курс должны пройти более 200 человек, четверть из которых уже успешно завершила обучение, сообщает на сайте mos.ru.

С помощью интерактивных VR-тренажеров сотрудники будут осваивать приемы ораторского искусства, научатся правильно действовать в нестандартных ситуациях и улучшат навыки создания праздничной атмосферы для участников церемоний.

"Задача ведущего свадебной церемонии — не только оказать государственную услугу в виде заключения брака, но и подарить праздник молодоженам в один из самых значимых для них дней. Именно поэтому была разработана программа обучения, которая позволит специалистам усовершенствовать свои навыки и компетенции", - рассказала Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС города Москвы.

В столичных отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания посетители могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи. С 23 июня возобновлены церемонии бракосочетания, а с 26 июня вновь можно провести выездную церемонию на необычных городских площадках. Подать заявление можно через единый портал госуслуг или лично в отделе ЗАГС.

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