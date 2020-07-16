Правительство защитит россиян от давления коллекторов

В случае угроз организации могут оштрафовать на сумму от 50 до 500 тысяч рублей

На борьбу с лесными пожарами регионам выделят более двух с половиной миллиардов рублей. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина потребовал взять ситуацию на особый контроль, задействовать все ресурсы для эффективного решения проблемы. Дополнительную поддержку также окажут региональным авиаперевозчикам, которые пострадали из-за пандемии. Правительство выделит 3 миллиарда рублей субсидий для увеличения количества маршрутов и осуществления перевозок по спецтарифам. Также кабмин подготовил поправки, которые помогут защитить граждан от недобросовестных действий коллекторов.

"Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги. И те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Мы подготовили поправки в кодекс об административных правонарушениях, они позволят усовершенствовать механизм защиты людей от таких недобросовестных действий. В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на сумму от 50 до 500 тысяч рублей. А дела по таким случаям сможет рассматривать федеральная служба судебных приставов", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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