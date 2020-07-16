Кремль отреагировал на угрозы США из-за "Северного потока-2"

Вашингтон демонстрирует пример недобросовестной конкуренции, заявил Дмитрий Песков

Грубое давление на европейский бизнес. Так Дмитрий Песков назвал угрозы США в адрес компаний, занятых в строительстве "Северного потока-2".

Сегодня пресс-секретарь российского президента заявил, что Вашингтон демонстрирует пример недобросовестной конкуренции. Цель Белого дома - заставить ЕС покупать американский сланцевый газ вместо российских энергоносителей, несмотря на то, что сырьё из США более дорогое.

"Это, конечно же, не что иное, как продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям", - заявил Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Накануне Госдепартамент опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии Москве. Инвесторам, которые участвуют в проекте, теперь могут грозить санкции. На эту новость также отреагировали в Германии. Представитель правительства ФРГ заявил, что позиция его страны по "Северному потоку" не изменилась. Берлин по-прежнему считает строительство необходимым.

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