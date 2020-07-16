Собянин отметил рост популярности онлайн-услуг на портале mos.ru

А в офисы МФЦ с 29 июня обратились уже полмиллиона человек

Популярность онлайн-услуг на портале mos.ru за последние месяцы резко выросла. Чаще всего москвичи заходили в электронный дневник школьника, на сервис передачи показаний приборов учета воды, электросчетчиков, оформляли ежемесячное пособие на ребёнка и другие выплаты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Но некоторые услуги можно получить только оффлайн, поэтому столичные власти постарались как можно раньше открыть офисы МФЦ. С 29 июня в центры "Мои документы" обратились уже полмиллиона москвичей. Самая популярная очная услуга - оформление карты москвича, регистрационный учет граждан России, предоставление информации жилищного учета, расчет услуг ЖКХ и оформление российского паспорта, сообщает "ТВ Центр".

Мэр Москвы поблагодарил сотрудников центров госуслуг за хорошую организацию работы во время пандемии и пообещал, что онлайн-сервисы МФЦ будут развиваться и дальше.

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