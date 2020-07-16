Путин и Рухани обсудили урегулирование сирийского конфликта

Астанинский формат показался себя эффективным

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его иранским коллегой Хасаном Рухани.

Стороны обсудили сотрудничество Москвы, Тегерана и Анкары по сирийским вопросам, об этом сообщила администрация Рухани. Выражена готовность продолжать взаимодействие в астанинском формате для достижения мира в Сирии.

Кроме того, Путин и Рухани в своем разговоре затронули ядерную сделку, снятие оружейного эмбарго против Тегерана и борьбу с коронавирусом.

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