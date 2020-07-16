Собянин: до конца года в Москве будет около 600 электробусов

Новые составы "Москва" уже ходят на трех ветках

Почти две сотни новых вагонов метро получила столица в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр отметил, что новые составы "Москва" уже ходят на трех ветках. В июне завершилась замена на самой популярной - Таганско-Краснопресненской. Столица постоянно повышает требования к производителям. Скоро современные системы обработки и очистки воздуха будут не только в метро, но и наземном транспорте.

"Всегда говорю о том, что транспорт - основа жизни города. Поэтому даже в сложные времена мы строим инфраструктуру и обновляем парк", - говорится в сообщении Собянина.

За минувшие шесть месяцев на маршрут вышли 362 автобуса и сорок трамваев. А еще - 132 электробуса. К концу года в столице их будет около 600. По словам Сергея Собянина, такого количества нет ни в одном европейском мегаполисе.

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