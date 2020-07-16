В программу реновации в Москве включили 22 стартовые площадки

Комфортное жилье получат почти 14 тысяч человек

В московской программе реновации жилья появилось еще 22 новых адреса, где построят многокварирные дома. Соответствующее поставление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Площадки расположены сразу в восьми округах. Таким образом, комфортные квартиры получат почти 14 тысяч горожан. Всего в программу входят более 450 объектов. Одна из строек уже завершена. В районе Черемушки сдан дом на 105 квартир. В помещениях предусмотрена улучшенная отделка, установлены все счетчики и пожарная сигнализация. Учли пожелания и маломобильных граждан.

"На территории всего жилого комплекса предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных граждан. Пол вестибюля и лифтовых холлов будет расположен на одном уровне, без ступенек. Сделан минимальный перепад между вестибюлем и входом в подъезд", - рассказал руководитель проекта фонда реновации Кирилл Смирнов.



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