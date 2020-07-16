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Судоходство по каналу им. Москвы над Тушинским тоннелем возобновили

15:06
  • четверг
  • 16 июля 2020

Навигация останавливалась из-за размыва дамбы

Судоходство по каналу имени Москвы над Тушинским тоннелем возобновили после ремонта. Навигация на участке между 7-м и 8-м шлюзами была закрыта - там полтора год назад произошла серьёзная авария из-за прорыва дамбы.

Движение судов на канале было открыто в конце апреля, но вскоре  вновь обнаружили протечку в северной пазухе. Устранить неполадку удалось лишь в начале июля. После завершения восстановительных работ участок нужно было ещё подготовить для речного флота, передает "ТВ Центр".

"В течение 2 недель мы наполняли канал, наполнили канал успешно, контрольно- измерительная аппаратура говорит о том, что авария устранена качественно, можно продолжать открывать судоходство. Таким образом, 15 июня было открыто судоходство на участке между 7 и 8 шлюзами", - сообщил начальник Тушинского участка гидросооружений канала имени Москвы Максим Суворов.

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