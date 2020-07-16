Разогнавший электросамокат до 100 км/ч доставщик еды попал на видео

Но видео может оказаться фейком

На Можайском шоссе в Москве очевидцы сняли доставщика еды, который с сумкой за спиной в потоке машин мчал на скорости под 100 километров в час на электросамокате.

Видео снял водитель одной из проезжающих мимо машин. Несколько раз в кадр попадает спидометр, на котором видно, что стрелка перевалила отметку 80, а через некоторое уже за 90.

Не исключено, что это видео - фейк. Даже самые мощные электросамокаты способны разгоняться только до 85 километров в час при идеальных условиях. Обычная же скорость этого вида транспорта - 20-35 км/ч, отмечает "ТВ Центр".

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