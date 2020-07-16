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В Москве приостановили незаконную реставрацию старинных палат

15:10
  • четверг
  • 16 июля 2020

Нарушение заметили москвичи

Мосгорнаследие приостановило незаконную реставрацию палат XVII-XVIII веков на Кожевнической улице. Идёт административное расследование, передает "ТВ Центр".

Нарушение заметили москвичи: их насторожил начавшийся грубый ремонт фасадов особняка. После звонка в Департамент культурного наследия выяснилось, что арендатор проводит работы без согласования. Двухэтажное здание с мезонином в центре города - памятник архитектуры, а ещё - одна из главных достопримечательностей Замоскворечья. Проект законной реставрации пока на рассмотрении.

"После того, как будет согласована документация и выдано разрешение подрядной организации, уже все незаконные работы будут устранены. И работы уже будут проводиться в соответствии с теми требованиями, которые законодательство предусматривает для такого вида объектов", - заявил 1-й заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян.

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