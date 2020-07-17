Как изменилась жизнь актеров после сериала "Папины дочки"

Новые роли, тайные романы, дети и внуки

Комедийный сериал "Папины дочки" выходил с 2007 по 2013 год. Он завоевал четыре премии ТЭФИ, прославил главных героев на всю страну и обзавелся армией поклонников, которые до сих пор надеются на продолжение проекта. ТВЦ.RU вспомнил, что произошло в жизни актеров после закрытия ситкома.

Мирослава Карпович (34 года)

После "Папиных дочек" она стала едва ли не секс-символом страны. Мирослава Карпович снималась в рекламе, ходила на шоу, ее портреты красовались на обложках модных журналов. Она до сих пор активно снимается в кино и сериалах, а также озвучивает мультипликационных персонажей. Новая порция слава обрушилась на Карпович после того, как СМИ рассекретили ее роман с актером Павлом Прилучным, который недавно со скандалом развелся с Агатой Муцениеце. Актриса сблизилась с его детьми в Крыму и, по слухам, уже перебралась к возлюбленному, взяв домашнее хозяйство в свои руки. Поклонники Муцениеце и блюстители чужой морали завалили Карпович оскорблениями и проклятиями, обвинив ее в разрушении семьи, но звезда старается не унывать. "Прилучница-разлучница", - шутливо пишет про себя Мирослава Карпович.

Елизавета Арзамасова (25 лет)

Мастер на все руки. Елизавета Арзамасова снялась в огромном количестве фильмов и сериалов, записала несколько песен, вошла в совет попечителей благотворительного фонда "Старость в радость". Она играет в театре, озвучивает мультфильмы и катается на коньках. Кстати, на льду актриса встретила свою любовь - фигуриста Илью Авербуха, который старше ее на 21 год. Новость об их продолжительном романе прогремела в то время, когда Мирославу Карпович заметили в компании Прилучного. Папины дочки пошли вразнос, язвят в Сети. По слухам, Арзамасова и Авербух встречаются уже не первый год, этой осенью парочка планирует переехать в новый дом - более просторный и современный. Фанаты актрисы уверены, что в скором времени она пойдет под венец и станет мамой.

Михаил Казаков (32 года)

Зрители "Папиных дочек" помнят его толстым и смешным подростком, беззаветно влюбленным в героиню Арзамасовой. За последние годы Михаил Казаков сильно похудел и накачался. Теперь даже самые преданные поклонники сериала не узнают бывшего пухляша, встретившись с ним на улице. Он покончил с актерской карьерой и занялся бизнесом, женился и воспитывает дочку своей жены от первого брака. Недавно с Казаковым случилось несчастье. Желая сделать эффектное фото, он решил подняться на крышу пятиэтажного дома, оступился и упал, сломав себе обе ноги. "Последние три метра думал: "Все, это конец", - признался Михаил Казаков, которому теперь предстоит полгода лежать на кровати, а потом еще долго ходить на костылях.

Екатерина Старшова (18 лет)

"Пуговка уже не та", - вздыхают поклонники "Папиных дочек" при виде свежих фотографий Старшовой. Из пухлощекого ангелочка она превратилась в красивую девушку - умную и обаятельную. Екатерина Старшова встречается с молодым человек, с которым познакомилась в театре танцев на льду. Она поступила на Факультет фундаментальной медицины МГУ и в шутку называет себя подрастающим аптекарем. На улице девушку до сих пор узнают прохожие, набрасываются на нее с объятиями и просьбами сфотографироваться, но такая известность ее совсем не радует. Пуговка забросила актерскую карьеру, отказывается от новых ролей и намерена связать свою жизнь с медициной. При этом она не исключает, что когда-нибудь, если вдруг приспичит, она вернется на экран.

Андрей Леонов (61 год)

Благодаря ситкому его начали называть главным папой России. После "Папиных дочек" Леонова стали чаще прежнего приглашать на съемки в кино и сериалах. Он снимался в рекламе, становился гостем популярных шоу, вел телепередачи. В прошлом году сериальный папа впервые стал дедушкой. У его сына от первого брака - живущего в Швеции Евгения - родился сын. Радостную новость о рождении ребенка актер узнал на работе в "Ленкоме". Актеры перестали обсуждать открытие нового театрального сезона и принялись поздравлять коллегу. Недавно Леонов умудрился попасть в судебный скандал. Счастливый семьянин потребовал 1,5 миллиона рублей от билетных сервисов за то, что те использовали его фото без разрешения.

Дарья Мельникова (28 лет)

Пока она единственная "дочка", которая вышла замуж и испытала счастье материнства. В 2013 году Дарья Мельникова согласилась стать женой актера Артура Смольянинова, а через несколько лет родила ему двух мальчишек. "Я думала, что материнство - это твоя же жизнь, просто рядом малыш, а оказалось, это его/их жизнь и рядом ты. Но это истинное счастье!" - признавалась звезда. После закрытия "Папиных дочек" Мельникова окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, работала на сцене Московского театра им. Ермоловой и снялась в десятках фильмов. Актриса зарабатывает на рекламе в соцети и уже давно подумывает о том, чтобы написать автобиографическую книгу под названием "Картинки для привлечения внимания".

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