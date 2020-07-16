Умеющая ходить рыба-панк объявлена вымершей

Ее яркий плавник напоминал ирокез

Рыба семейства Sympterichthys unipennis объявлена вымершей.

Это первый случай вымирания современной (жившей в наши дни) морской рыбы, пишет LiveScience. Исчезновению способствовала рыбная ловля. Вероятно, сама Sympterichthys unipennis не была целью рыбаков – она просто попадала в сети месте с морским гребешком.

Также не исключено, что вымиранию способствовало изменение окружающей среды. Этот вид рыбы очень привязывается к своему месту обитания. Если что-то происходит с их средой, они никуда не уплывают и умирают.

У Sympterichthys unipennis были выпученные глаза и яркий плавник, напоминающий ирокез, за что ее прозвали рыбой-панком. Рыба обитала в водах Австралии и умела ходить по морскому дну.

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