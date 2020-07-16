ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин сообщил о росте безработицы в России

14:50
  • четверг
  • 16 июля 2020

В центрах занятости зарегистрировано порядка 3 миллионов человек

О приоритетах бюджетного планирования на ближайшие три года говорил в четверг Владимир Путин. Из своей резиденции в Ново-Огарёве президент провёл совещание по формированию главного финансового документа страны. Оно прошло в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Путин подчеркнул, что принимать решения приходится в непростых условиях. Из-за пандемии коронавируса глобальная экономика столкнулась с новыми вызовами: заморозкой производств, ростом безработицы (в центрах занятости зарегистрировано порядка 3 миллионов человек), падением оборотов в торговле и сфере услуг. ВВП России в апреле снизился на 12 процентов. Основной задачей властей стала поддержка работников, предприятий и отраслей в целом. Несмотря на трудности, с этой задачей государство справилось.

"Благодаря в прежние годы проводимой ответственной бюджетной, денежно-кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений. Я хочу это подчеркнуть: именно точечных. Судя по всему, мы в нужные точки всё-таки попали, не без проблем, не без срывов, но всё-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер", - заявил Путин.

Президент заметил, что в России уровень безработицы вырос не так сильно, как в других странах, но все же вырос.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Центр занятости
Центр занятости
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.