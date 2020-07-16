Путин сообщил о росте безработицы в России

В центрах занятости зарегистрировано порядка 3 миллионов человек

О приоритетах бюджетного планирования на ближайшие три года говорил в четверг Владимир Путин. Из своей резиденции в Ново-Огарёве президент провёл совещание по формированию главного финансового документа страны. Оно прошло в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Путин подчеркнул, что принимать решения приходится в непростых условиях. Из-за пандемии коронавируса глобальная экономика столкнулась с новыми вызовами: заморозкой производств, ростом безработицы (в центрах занятости зарегистрировано порядка 3 миллионов человек), падением оборотов в торговле и сфере услуг. ВВП России в апреле снизился на 12 процентов. Основной задачей властей стала поддержка работников, предприятий и отраслей в целом. Несмотря на трудности, с этой задачей государство справилось.

"Благодаря в прежние годы проводимой ответственной бюджетной, денежно-кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений. Я хочу это подчеркнуть: именно точечных. Судя по всему, мы в нужные точки всё-таки попали, не без проблем, не без срывов, но всё-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер", - заявил Путин.

Президент заметил, что в России уровень безработицы вырос не так сильно, как в других странах, но все же вырос.

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