Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье (видео)

Год назад девушки пытались ее похитить

В Подмосковье разыскивают злоумышленников, которые испортили алюминиевую фигуру нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.

Как пишет telegram-канал Mash, инцидент произошел в Подольске. В ночь на 15 июля четверо молодых людей справили на фигуру нужду, после чего отломали ей голову. Эти действия попали на камеры наблюдения.

"Написал заявление в полицию. Думаю, по видео с камер можно будет вычислить, кто это сделал", - сообщил "Российской газете" председатель совета дома Виктор Макаров. Именно по его инициативе два года назад была установлена фигура Дзюбы во дворе дома по улице Генерала Смирнова.

Фигура Дзюбы, видимо, не дает покоя жителям Подмосковья. В октябре прошлого года две девушки похитили алюминиевого Дзюбу, перепутав его с рэп-исполнителем Гуфом.

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