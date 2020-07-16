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Вильфанд рассказал, какой будет вторая половина лета

16:14
  • четверг
  • 16 июля 2020

Температура будет регулярно подниматься выше нормы

2020 год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом в четверг сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уже несколько месяцев январь, март - это были самые теплые месяцы за всю историю наблюдений. Пока на первом месте идет 2016 год", - приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Он также рассказал, что вторая половина лета обещает быть жаркой, температура будет регулярно подниматься выше нормы. "В целом температура будет выше нормы, но, при этом, перепады жаркой и прохладной погоды будут чередоваться в течение всего сезона", - цитирует научного руководителя Гидрометцентра kp.ru.

По словам Вильфанда, окончание бархатного сезона в этом году прогнозируется в октябре. "Можно говорить о продолжительном бархатном сезоне на российских курортах", - приводит его слова argumenti.ru.

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Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
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