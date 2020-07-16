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Зеленский устал от коронавирусного карантина

15:26
  • четверг
  • 16 июля 2020

Ограничения можно продлить не более, чем на месяц

Украинцы устали от карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса. Если продлевать ограничительные меры – то не более, чем на месяц, заявил Владимир Зеленский. Президент Украины отреагировал на высказывание главы Минздрава Максима Степанова, который настаивает на сохранении режима самоизоляции.
Зеленский дал послабление молодежи ЛНР, ДНР и Крыма

Ранее украинские власти продлили карантин по коронавирусу до 31 июля. На совещании по предотвращению распространения коронавируса министр здравоохранения заявил, что ограничения планируется продлить еще минимум на месяц.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе", - заявил Зеленский.

Глава Минздрава успокоил президента: по его словам, уже разработана схема, в соответствии с которой регионы будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, в каждой из которых будут действовать свои карантинные критерии.

Третий этап ослабления карантина начался на Украине 1 июня. Власти разрешили работу бассейнов и спортзалов, возобновили движение железнодорожного транспорта. С 5 июня возобновилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня - и международное.

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