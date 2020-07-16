Депутат МГД рассказала об инициативе соцподдержки заслуженных тренеров

Мария Киселева предложила ввести надбавку для имеющих звание "Заслуженный тренер" пенсионеров

Столичные пенсионеры, имеющие звание "Заслуженный тренер", должны получать поддержку, в частности, ежемесячные доплаты к пенсиям. С такой инициативой выступила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

Эта инициатива потребовала серьезной подготовки и уже получила поддержку в московском парламенте. "Очень надеюсь, что данный проект удастся включить в план бюджета Москвы на 2021 год. Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы уже с января следующего года московские тренеры смогли получать от города достойную надбавку за свой труд", – сказала Мария Киселева.

По словам депутата, сейчас тренеры не относятся к льготной категории граждан, а надбавки получают только спортсмены. "Наставники воспитали не одно поколение звезд мирового спорта, отстаивали интересы страны на международной арене, и совершенно несправедливо предавать забвению их выдающиеся заслуги", - приводит "АиФ" слова депутата.

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