Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19

Записаться можно на две недели вперед

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии электронной записи на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус.

"Сегодня открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID в поликлиниках. Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперед. По возможности мы будем расширять такие услуги", - сказал Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

В Москве тестов на коронавирус делается примерно в два раза больше, чем в других регионах России. В день проводится около 70 тысяч исследований, отметил мэр.

Собянин также выразил мнение, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников. То есть – оплатить забор крови и доставку, исследование в лаборатории делается бесплатно.

С 16 июля все желающие в Москве могут бесплатно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Для сдачи анализа нужно иметь московский полис ОМС и предварительно записаться на процедуру. Пройти тестирование могут как взрослые - на базе 162 городских поликлиник, так и дети - на базе 45 детских медучреждений.

Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье - с 9:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник - с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье - с 9:00 до 14:30.

За два часа до процедуры рекомендуется не принимать пищу и не пить, а также воздержаться от курения. За 30 минут - не следует жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"