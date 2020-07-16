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В Москве возобновляется спартакиада промышленников "Моспром"

15:32
  • четверг
  • 16 июля 2020

В ней примут участие более трех тысяч человек

С 18 июля по 23 августа на различных площадках Москвы пройдут отборочные туры по восьми видам спорта в рамках спартакиады "Моспром". В соревнованиях примут участие работники городских промышленных предприятий.
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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров напомнил, что в этом сезоне спартакиада стартовала 14 марта, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось приостановить.

"Соревнования под эгидой "Моспрома" стали настоящим символом объединения столичных промышленников, и многие предприятия с радостью вернутся в ряды участников и продолжат борьбу за победу. На всех площадках будут соблюдены строгие меры безопасности", - приводятся слова Прохорова на сайте столичного мэра.

Как ожидается, в спартакиаде "Моспром" примут участие более трех тысяч человек из 110 предприятий Москвы. Они будут соревноваться в восьми видах спорта: хоккей, стритбол, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, шахматы, легкая атлетика и бокс. Официальным лицом спартакиады в 2020 году стал Николай Валуев - политик и бывший чемпион мира по боксу. Финал соревнований пройдет в сентябре в спорткомплексе "Лужники".

Добавим, что спартакиада "Моспром" - это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Ее проводит Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая спартакиада прошла в столице в июне-сентябре прошлого года. В состязаниях по шести видам спорта участвовало около трех тысяч спортсменов, представлявших 100 предприятий и 14 инженерных вузов.  

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