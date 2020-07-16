Акцию "Бессмертный полк" еще раз перенесли из-за COVID-19

26 июля марш не состоится

Шествие "Бессмертного полка" 26 июля не состоится за коронавирусной инфекции.

Традиционно акция проходит 9 мая, в День Победы. Но в этом году из-за COVID-19 президент России Владимир Путин предложил провести марш 26 июля, в день Военно-морского флота. 16 июля стало известно, что мероприятие переносится во второй раз.

"26 июля шествие не состоится, оно перенесено", - сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Со своей стороны народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Василий Лановой высказался о том, на какую дату можно было бы перенести проведение акции. "Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?".

Конкретные даты объявят после нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

"В регионах отметили, что проведение шествия возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение", - сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

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