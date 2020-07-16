ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Акцию "Бессмертный полк" еще раз перенесли из-за COVID-19

15:39
  • четверг
  • 16 июля 2020

26 июля марш не состоится

Шествие "Бессмертного полка" 26 июля не состоится за коронавирусной инфекции.

Традиционно акция проходит 9 мая, в День Победы. Но в этом году из-за COVID-19 президент России Владимир Путин предложил провести марш 26 июля, в день Военно-морского флота. 16 июля стало известно, что мероприятие переносится во второй раз.

"26 июля шествие не состоится, оно перенесено", - сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Со своей стороны народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Василий Лановой высказался о том, на какую дату можно было бы перенести проведение акции. "Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?".

Конкретные даты объявят после нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

"В регионах отметили, что проведение шествия возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение", - сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
"Бессмертный полк"
"Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.