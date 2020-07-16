Лондон не нашел свидетельств российского вмешательства в выборы

Тем не менее, уголовное расследование не закрыто

Никаких свидетельств "полномасштабного вмешательства" в парламентские выборы в Великобритании не обнаружено. Признав этот факт, глава британского МИДа Доминик Рааб заявил о недопустимости попыток такого рода.

"При том что доказательств наличия широкомасштабной российской кампании по вмешательству в выборы нет, любая попытка влияния на наши демократические процессы совершенно недопустима. Защита нашей демократии и института выборов является для нас абсолютным приоритетом и всегда им будет", - подчеркнул Рааб.

Речь идет о предполагаемой попытки влияния России на выборы 2019 года в британский парламент, о чем на днях сообщили британские СМИ. Рааб отметил, что, несмотря на отсутствие свидетельств, уголовное расследование продолжается, передает ТАСС.

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