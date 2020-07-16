Берлин назвал противоправными санкции США по "Северному потоку-2"

Вашингтону напомнили о суверенитете Европы

Энергетическая политика ЕС – дело Европы, а не Вашингтона. Санкции против своих партнеров – политика ошибочная и противоправная, уверены в МИД ФРГ.

"Объявляя о мерах, которые несут санкционную угрозу в том числе европейским предприятиям, американское правительство пренебрегает суверенитетом Европы и правом самой решать, где и как покупать энергию. Европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не в Вашингтоне. Экстерриториальные санкции мы твердо отвергаем", - приводит пресс-служба МИД Германии заявление главы ведомства Хайко Мааса.

Дне ранее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил о внесении проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в перечень проектов, угрожающих национальной безопасности США. Компании, участвующие в них, попадают под действие американских санкций.

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