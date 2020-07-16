Путин оценил вызванный пандемией кризис в России

Сейчас важнейшая экономическая задача заключается в восстановлении уровня занятости

Приоритеты, которые будут заложены в проект бюджета страны на следующий год, обсуждались на совещании у Владимира Путина. В последние месяцы из-за пандемии коронавируса экономика не только России, но и всего мира столкнулась с серьёзными трудностями. Сгладить остроту кризиса в нашей стране помогли своевременные меры поддержки, адресованные как предприятиям, так и гражданам. Сейчас, когда в экономике наметилось оживление, главной задачей государства, по словам президента, должно стать восстановление занятости и доходов людей.

Первое совещание по главному финансовому документу страны Владимир Путин начал с подсчета ущерба, нанесенного КОВИД-19. Связанные с инфекцией ограничения заморозили глобальную экономику. В большинстве государств остановились производства, стройки, упали обороты торговли и сферы услуг. В России в апреле ВВП сократился на 12 процентов, в мае - почти на 11. Президент признает: все проблемы решить было нельзя, глубина кризиса оказалась очень серьезной, а негативные последствия - ощутимыми для граждан. Однако правительство постаралось по максимуму подставить плечо отдельным отраслям экономики и сохранить доходы российских семей.

"Благодаря в прежние годы проводимой ответственной бюджетной, денежно-кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений. Я хочу это подчеркнуть: именно точечных. Судя по всему, мы в нужные точки всё-таки попали, не без проблем, не без срывов, но всё-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер", - сказал Путин.

По словам Владимира Путина, предпринятые усилия позволили сгладить остроту кризиса, экономическая активность в России постепенно восстанавливается. В первые два месяца лета объём покупок товаров и услуг превысил доковидные показатели. Однако на рынке труда по-прежнему сохраняются сложности. В России спровоцированный коронавирусными ограничениями уровень безработицы вырос меньше, чем в некоторых других странах, но все равно вызывает озабоченность властей.

"Многие предприятия, компании вернулись уже к нормальному режиму работы: отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков. Однако численность безработных, ещё раз это подчеркну, пока остаётся высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около трёх миллионов человек. И сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена. Для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета", - сказал Путин.

При планировании нового бюджета глава государства призвал учитывать полученный за время пандемии опыт и направить дополнительные ресурсы на долгосрочные, стратегические планы и национальные проекты. Отдельно президент упомянул развитие таких базовых сфер как здравоохранение, образование, инфраструктура, поддержание обороноспособности.

"Нужно иметь в виду, что те наши предыдущие планы в жизненно важных отраслях должны не просто иметься в виду – должны исполняться. Именно такой подход должен учитываться нами в будущей работе Решения, о которых я сейчас сказал, не просто должны быть где-то у нас там зафиксированы и забыты в связи с теми проблемами, которые произошли. Эти решения должны исполняться. И мы должны иметь в виду, что в связи с принятием Конституции, конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трёхлетний бюджетный период. Он должен соответствовать духу и букве обновлённой Конституции, запросам людей", - сказал Путин.

Президент подчеркнул: важно и в дальнейшем сохранять ответственную бюджетную политику, чтобы четко балансировать, несмотря на любые влияния извне, и наращивать устойчивость финансовой системы страны.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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