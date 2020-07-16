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Мишустин и Володин обсудили предстоящий отчет правительства в Госдуме

18:18
  • четверг
  • 16 июля 2020

Он состоится 22 июля

Глава правительства Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг обсудили основные темы ежегодного отчёта кабинета министров.

Михаил Мишустин представит его парламентариям в среду 22 июля. Председатель правительства выступит с докладом, ответит на вопросы депутатов, а затем лидеры фракций дадут оценку работе исполнительной власти.

Михаил Мишустин и Вячеслав Володин также затронули вопросы совместной работы правительства и Госдумы по совершенствованию нормативной базы, сообщает "ТВ Центр".

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