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В Москве оценили заявление Лондона о "российском вмешательстве" в выборы

18:10
  • четверг
  • 16 июля 2020

Британия опять руководствуется принципом "хайли лайкли"

Власти Великобритании начали уголовное расследование по факту предполагаемого вмешательства России в парламентские выборы 2019 года. С новыми обвинениями в адрес Москвы в четверг выступил глава британского МИД.
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Доминик Рааб заявил, что российские силы почти наверняка предпринимали попытки повлиять на результаты голосования с помощью публикации материалов, компрометирующих Консервативную партию. Министр признал, что никаких доказательств полномасштабного вмешательства нашей страны нет.

Но Лондону не привыкать руководствоваться в таких случаях исключительно принципом "хайли лайкли". Вот и теперь Рааб пригрозил принятием мер в ответ на предполагаемые действия российских спецслужб, пишут argumenti.ru. Официальный представитель нашего МИД Мария Захарова такие заявления со стороны Лондона назвала туманными и противоречивыми.

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