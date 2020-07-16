В Москве оценили заявление Лондона о "российском вмешательстве" в выборы

Британия опять руководствуется принципом "хайли лайкли"

Власти Великобритании начали уголовное расследование по факту предполагаемого вмешательства России в парламентские выборы 2019 года. С новыми обвинениями в адрес Москвы в четверг выступил глава британского МИД.

Доминик Рааб заявил, что российские силы почти наверняка предпринимали попытки повлиять на результаты голосования с помощью публикации материалов, компрометирующих Консервативную партию. Министр признал, что никаких доказательств полномасштабного вмешательства нашей страны нет.

Но Лондону не привыкать руководствоваться в таких случаях исключительно принципом "хайли лайкли". Вот и теперь Рааб пригрозил принятием мер в ответ на предполагаемые действия российских спецслужб, пишут argumenti.ru. Официальный представитель нашего МИД Мария Захарова такие заявления со стороны Лондона назвала туманными и противоречивыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"