Зачем хакеры взломали аккаунты знаменитостей в Twitter: мнения экспертов

Преступники действовали профессионально

В том, что бесплатный сыр только в мышеловке, минувшей ночью снова убедились сотни пользователей Твиттера. Социальная сеть подверглась крупнейшей хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к ряду аккаунтов политиков - в том числе кандидата в президенты Байдена и экс-президента Обамы, а также мировых знаменитостей. От имени владельцев взломанных страниц хакеры призвали переводить биткоины на некие кошельки. Вернуть за это обещали вдвое больше.

Свыше трёх тысяч мошеннических сообщений всего за несколько часов. Атакованы аккаунты знаменитостей - Илона Маска, Джо Байдена, Барака Обамы, Канье Уэста, Билла Гейтса.

Большинство пользователей сразу заподозрили неладное. Правда, нашлись и доверчивые. Перевели порядка 12 биткоинов. С учетом стоимости одного - около 9 тысяч долларов - на счет злоумышленников поступило более 110 тысяч. Однако больше поражает, говорят специалисты, не размер ущерба, а масштаб атаки и то, что взломаны были сразу десятки верифицированных официальных страниц.

"Учетные записи верифицированных пользователей - знаменитостей - одни из наиболее защищенных в социальных сетях. Достаточно вспомнить, какой сенсацией стал взлом аккаунта Дональда Трампа пару лет назад. А здесь - сразу десятки таких случаев. Это довольно страшно. Никто, получается, не защищен", - говорит журналист Райан Мак.

В Твиттере уже признали, что хакеры действовали в высшей степени профессионально. Атаковали не каждого пользователя отдельно, как это, например, было в случае с тем же Дональдом Трампом, а получили доступ к системе соцсети.

"Мы обнаружили то, что, как мы считаем, является скоординированной атакой через социальную инженерию со стороны людей, которые выбрали в качестве целей некоторых наших работников, имеющих доступ к внутренним системам и инструментам", - заявили в Твиттере.

И вот здесь уже много вопросов. Что это? Халатное отношение компании Твиттер к безопасности своей системы, ошибка сотрудников, которые потеряли бдительность и не уследили за сохранностью данных, с которыми работают. Или же преступный сговор.

"Какие-то конфиденциальные данные, бывает, сами сотрудники, как говорят, сливают. И куда-то публикуют, куда-то передают. Какие-то доступы предоставляют, которые не должны никому предоставлять. Конспирологических теорий можно построить много, смотря как на ситуацию взглянуть, потому что, если взглянуть на те аккаунты, в которых публиковались эти призывы к переводу биткоинов, к быстрому обогащению - в принципе большинство из них были связаны с криптовалютами", - рассуждает эксперт российского исследовательского центра "Лаборатория Касперского" Дмитрий Галов.

Конкурентная борьба в криптобизнесе - лишь одна из версий. Пострадал ведь и сам Твиттер: мощный удар по репутации обрушил акции компании. Снижение составило почти пять процентов - это миллиард долларов. В конце концов, речь может идти и о борьбе политической незадолго до президентских выборов. Взломаны ведь были страницы политиков-демократов. А вот республиканцев хакеры почему-то не тронули. В том числе обошли вниманием и Дональда Трампа, а ведь он именно через Твиттер - с тех пор, как возглавил США, - сообщает миру обо всем: от собственного настроения в какой-нибудь праздник до готовности вступить в войну.

Инцидент уже расследует ФБР - и только после его выводов можно будет судить, кто на самом деле стоит за атакой и кому она была выгодна. Пока эксперты не исключают ничего: допускают даже розыгрыш русской карты или китайской. В свете торговой войны Вашингтона с Пекином очень вероятно, что хакеров американские спецслужбы начнут искать именно в КНР.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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