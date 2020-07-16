Россиянам начали автоматически оформлять СНИЛС на детей

Сервис доступен родителям, зарегистрированным на госуслугах

Россиянам для получения СНИЛС на новорожденных теперь не нужно подавать заявление. Пенсионный фонд России начал оформлять этот документ в автоматическом режиме.

Как сообщили в пресс-службе ПФР, это действует для детей, родившихся 15 июля и позже. Сервис реализован на портале госуслуг, так что родителям нужна регистрация на этом ресурсе.

"Семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме", - сказал глава ПФР Максим Топилин.

Как пояснили в фонде, после появления в информационной системе сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на едином портале госуслуг.

По данным ПФР, за первые сутки работы сервиса в личный кабинет мам на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5 тысяч 300 детей. В фонде подчеркнули, что для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС.

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