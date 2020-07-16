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Россиянам начали автоматически оформлять СНИЛС на детей

17:06
  • четверг
  • 16 июля 2020

Сервис доступен родителям, зарегистрированным на госуслугах

Россиянам для получения СНИЛС на новорожденных   теперь не нужно подавать заявление. Пенсионный фонд России начал оформлять этот документ в автоматическом режиме.
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Как сообщили в пресс-службе ПФР, это действует для детей, родившихся 15 июля и позже. Сервис реализован на портале госуслуг, так что родителям нужна регистрация на этом ресурсе.

"Семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме", - сказал глава ПФР Максим Топилин.

Как пояснили в фонде, после появления в информационной системе сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на едином портале госуслуг.

По данным ПФР, за первые сутки работы сервиса в личный кабинет мам на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5 тысяч 300 детей. В фонде подчеркнули, что для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС.

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