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Депутат МГД Щитов: "выделенки" образуют скоростной каркас для общественного транспорта

17:07
  • четверг
  • 16 июля 2020

Депутат Мосгордумы отметил влияние "выделенок" на работу общественного транспорта

Неизменным приоритетом развития столичной транспортной системы остается повышение комфорта общественного транспорта. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

"Стало известно, что до конца года в городе появится 23 километров новых выделенных полос. Внедрение "выделенок" продолжается почти 10 лет, за это время всем москвичам стало очевидно: они работают", - сказал он.

По словам депутата, именно выделенные полосы для автобусов и троллейбусов сделали возможным запуск магистральных маршрутов с большими скоростями и короткими интервалами.

"Движение по ним возможно и для лицензированных такси, что делает быстрее и этот вид городского транспорта. Впереди - дальнейшая интеграция "выделенок" Москвы с тем, чтобы они образовывали скоростной каркас для общественного транспорта. Это позволит автобусам, троллейбусам и электробусам сравняться по регулярности движения с метрополитеном, а мы сможем гордиться не только лучшей в мире подземкой, но и самым пунктуальным наземным транспортом", - сказал Щитов.

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Выделенная полоса для движения общественного транспорта
Выделенная полоса для движения общественного транспорта
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