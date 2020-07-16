Возвратившимся из-за рубежа россиянам придется заполнять форму на госуслугах

За три дня путешественники должны сдать тест на коронавирус

Граждане России, вернувшиеся из-за рубежа регулярными авиарейсами, будут заполнять специальную форму на портале госуслуг. Пассажиры смогут сделать это при регистрации на рейс. В течение трех дней они должны загрузить в форму результаты своих тестов на коронавирус.

"Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве добавили, что во время полета на борту воздушного судна пассажиры заполняют анкету на русском языке.

Ранее Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для прибывающих в Россию. Тем не менее, они должны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус или сдать тест в течение трех дней. Самоизоляция для тех, кто прибывает вывозными рейсами, остается обязательной, передает ТАСС.

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