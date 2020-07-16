МИД России привел данные о помощи США террористам в Сирии

Вашингтон поощряет действия боевиков

Обстановку в оккупированных США районах Сирии дестабилизируют несколько взрывоопасных факторов. Это активизация боевиков "Исламского государства" (запрещенной в России организации), рост выступлений местного населения против курдских властей и само незаконное присутствие американских военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным Захаровой, США поставляют экстремистам оружие и тренируют боевиков. Дипломат обратила внимание на странную закономерность: в районах присутствия США с террористами не только не покончено, но, наоборот, их поощряют к дальнейшей активности.

"Так, поступает информация о том, что силы, оккупирующие зону безопасности вокруг Эт-Танфа - речь идет об американцах - тренируют и снабжают оружием боевиков незаконных формирований. Делается это для диверсионных акций в других частях Сирии", - заявила представитель МИД.

Захарова напомнила, что на днях сирийские военнослужащие задержали трех экстремистов. Боевики подтвердили, что участвовали в нападениях на российские и сирийские объекты. Задания им давали американские инструкторы.

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