"Неопровержимые доказательства": СК раскрыл детали дела Фургала

Губернатор Хабаровского края причастен к убийствам

Сергей Фургал для продвижения своих коммерческих интересов не останавливался перед устранением онкурентов. Как заявили в Следственном комитете России, собраны неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края к организации двух убийств и одного покушения.

"Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского. Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах", - сообщила журналистам официальный представитель СК РоссииСветлана Петренко.

Петренко подчеркнула, что работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась. Однако ее осложняло то, что свидетели отказывались давать показания – так как их запугали. Разрозненные показания удалось пополнить лишь в 2019 году, тогда же был сделан вывод о причастности Фургала к организации убийств.

Как отметила представитель СК, убийство Зоря было связано с конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного бизнесменом железобетонного завода. Второй жертвой стал его компаньон Фургала Булатов, который подозревал его в причастности к убийству Зоря. Повезло лишь предпринимателю Смольскому – он выжил после того, как в его гараж бросили две гранаты, передает "Интерфакс".

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