Собянин: реальную картину по коронавирусу в Москве скрыть невозможно

В столице делают около 70 тысяч исследований на COVID-19 в день

Москва – небольшой городок, в котором невозможно что-то скрыть, с иронией заметил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, это касается и ситуации с коронавирусом: помимо официальных цифр, есть еще информация, поступающая от знакомых.

"Вы верите, что в Москве можно что-то скрыть?.. Все друг друга знают, могут позвонить врачу знакомому, на станцию скорой помощи, в поликлинику, узнать у знакомых, кто у них болеет", - ответил Собянин на вопрос корреспондента радиостанции "Комсомольская правда".

Столичный градоначальник подчеркнул, что скрыть истинное положение дел невозможно. Помимо официальной публикации информации о лабораторных исследованиях, которые появляются каждый день, есть еще огромное количество других данных, которые дают понять, что происходит.

Собянин напомнил, что за день в городе делается около 70 тысяч исследований на COVID-19, за 10 дней это примерно 700 тысяч тестов. В целом число тестирований на коронавирус в столице примерно в два раза больше, чем в других регионах России, заключил мэр.

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