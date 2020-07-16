ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польских дипломатов уволили после разговора пранкеров с Дудой

19:49
  • четверг
  • 16 июля 2020

Спецслужбы выясняют, как Вован и Лексус дозвонились до президента Польши

Польский МИД отозвал на родину двоих сотрудников постоянного представительства Польши при ООН. "Служебные последствия" для них наступили в результате разбирательства после звонка российских пранкеров президенту Польши Анджею Дуде.
Пранкеры вытянули из Макрона жесткое признание о Порошенко

"В связи с телефонной провокацией лиц, выдающих себя за генерального секретаря ООН, в отношении президента Польши Анджея Дуды министерство иностранных дел сообщает, что в рамках компетенций дипломатического ведомства были приняты меры с целью выяснения этого дела", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркивают, что подробную информацию по этому делу предоставлять не намерены.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, а запись опубликовали на своем канале в YouTube. Они поздравили польского президента с переизбранием на второй срок, обсудили достоинства польской зубровки и ситуацию с коронавирусом. Позже пранкеры пообещали раскрыть польским спецслужбам способ, которым они связались с Дудой, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Анджей Дуда
Анджей Дуда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.