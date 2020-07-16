Польских дипломатов уволили после разговора пранкеров с Дудой

Спецслужбы выясняют, как Вован и Лексус дозвонились до президента Польши

Польский МИД отозвал на родину двоих сотрудников постоянного представительства Польши при ООН. "Служебные последствия" для них наступили в результате разбирательства после звонка российских пранкеров президенту Польши Анджею Дуде.

"В связи с телефонной провокацией лиц, выдающих себя за генерального секретаря ООН, в отношении президента Польши Анджея Дуды министерство иностранных дел сообщает, что в рамках компетенций дипломатического ведомства были приняты меры с целью выяснения этого дела", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркивают, что подробную информацию по этому делу предоставлять не намерены.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, а запись опубликовали на своем канале в YouTube. Они поздравили польского президента с переизбранием на второй срок, обсудили достоинства польской зубровки и ситуацию с коронавирусом. Позже пранкеры пообещали раскрыть польским спецслужбам способ, которым они связались с Дудой, передает РИА Новости.

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